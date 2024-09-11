В США высказались о назначении Почеттино главным тренером национальной команды

Спортивный директор Федерации футбола Соединённых Штатов Америки (U.S. Soccer) Мэтт Крокер прокомментировал решение назначить главным тренером сборной США 52-летнего аргентинца Маурисио Почеттино.

«Маурисио — неоднократный победитель с глубокой страстью к развитию игроков и доказанной способностью создавать сплочённые и конкурентоспособные команды. Его послужной список говорит сам за себя, и я уверен, что он — правильный выбор для реализации огромного потенциала нашей талантливой команды. Мы очень рады видеть Маурисио на борту, поскольку мы отправляемся в это захватывающее путешествие к достижению успеха на мировой арене», — приводит слова Крокера официальный сайт Федерации футбола США.

Ранее Маурисио Почеттино возглавлял «Челси», «ПСЖ» и «Тоттенхэм», в его послужном списке три титула, выигранных с парижанами, — чемпионат Франции, Кубок Франции и Суперкубок Франции.

Сборная США примет участие в ЧМ-2026 без отборочного турнира в качестве команды страны-организатора.