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Гендиректор «Динамо» Мх Газизов заявил, что летняя трансферная кампания клуба завершена

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что летняя трансферная кампания клуба завершена. В то же время он не стал исключать неожиданные переходы в последний день летнего трансферного окна.

Гендиректор «Динамо» Мх Газизов заявил, что летняя трансферная кампания клуба завершена
© Чемпионат.com

«Мы уже давно сказали, что наша трансферная кампания завершена. Но на флажке может произойти всё. Никогда не говори никогда, тем более если это касается трансферного окна. Может, появится какой-то интересный вариант.

Но я думаю, что это относится только к новостям на вход — вряд ли команду кто-то покинет», — сказал Шамиль Газизов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, летнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге закроется 12 сентября.

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Шамиль Газизов
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