Карпин ответил на вопрос, как изменился Сафонов с момента перехода в «ПСЖ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением, как изменился голкипер национальной команды Матвей Сафонов после своего трансфера в «ПСЖ». По словам тренера, вратарь стал уделять больше внимания индивидуальным тренировкам в тренажёрном зале.

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