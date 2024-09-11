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Карпин ответил на вопрос, как изменился Сафонов с момента перехода в «ПСЖ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением, как изменился голкипер национальной команды Матвей Сафонов после своего трансфера в «ПСЖ». По словам тренера, вратарь стал уделять больше внимания индивидуальным тренировкам в тренажёрном зале.

Карпин ответил на вопрос, как изменился Сафонов с момента перехода в ПСЖ
© Чемпионат.com

«Изменился ли Матвей за время, проведённое в „ПСЖ“? Пока прошло мало времени, но из того, что меня впечатлило – я наконец-то увидел его в тренажёрном зале! Для меня очевидно, что после перехода в такой большой клуб, как «ПСЖ» у Матвея совершенно поменялось видение тренировочного процесса и самодисциплины. Он сам чувствует, что ему нужно работать над собой, чтобы выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы. Это слова Матвея», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

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