В «Краснодаре» рассказали, кем могут заменить Кордобу

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил, что в команде есть футболисты, которые смогут заменить нападающего Джона Кордобу. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Кордоба — важный игрок для нашей команды. Но у нас есть хорошие футболисты, которые смогут заменить его», — заявил Оласа.

В восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» сыграет с «Ростовом». Матч пройдет на «Краснодар Арене» и состоится 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. 31-летний Кордоба не сможет принять участия в матче, так как получил красную карточку в матче седьмого тура против московского «Локомотива».

После семи туров «Зенит» лидирует в чемпионате с 17 очками, «Краснодар» и «Локомотив» набрали по 15 баллов, у «Спартака» 14 очков, а «Динамо» и ЦСКА отстают еще на один балл.