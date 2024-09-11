Генеральный директор «Динамо» назвал цель на зимнее трансферное окно

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил «Матч ТВ», что клуб попытается подписать зимой крайнего защитника, если появится такая возможность.

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Летом «Динамо» подписало вратаря Андрея Лунева, а также нападающих Артура Гомеса и Эль‑Мехди Маухуба.

— Ощущение, что позиция крайнего защитника в «Динамо» требует усиления. Вы пытались найти игрока в это трансферное окно?

— Есть такое мнение. Как вы видите, на эту позицию футболиста приобретено не было. Будем пользоваться внутренними резервами. Если зимой появится шанс подписать крайнего защитника, мы постараемся это сделать. Это одна из целей на трансферное окно.

Ситуация в динамике. Когда мы видим прогресс молодых футболистов, в том числе скоростных футболистов, то понимаем, насколько эта позиция более или менее дефицитная, — сказал Пивоваров «Матч ТВ».

После семи туров МИР РПЛ «Динамо» с 13 очками занимает шестое место в таблице.