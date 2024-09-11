Бывший футболист "Спартака" Веллитон заявил, что хочет возобновить карьеру

ТАСС, 11 сентября. Трехкратный серебряный призер чемпионата России по футболу в составе московского "Спартака" бразилец Веллитон хочет возобновить спортивную карьеру. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Завершил карьеру из-за давления со стороны болельщиков. Чувствовал себя ужасно, поэтому решил закончить, точнее, сделать паузу. Сейчас-то я хочу вернуться. Есть силы и желание еще поиграть", - сказал Веллитон.

Веллитону 37 лет, он выступал за "Спартак" с 2007 по 2014 год и трижды становился серебряным призером чемпионата России (2007, 2009, 2012). Дважды бразильский нападающий становился лучшим бомбардиром чемпионата России (2009, 2010). Также Веллитон выступал за бразильские "Гояс", "Гремио", "Сан-Паулу", испанскую "Сельту", турецкий "Кайсериспор", а также клубы "Шарджа" и "Аль-Васл" из ОАЭ.