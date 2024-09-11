В "Динамо" получили запрос от "Рубина" на перенос матча РПЛ

Московский футбольный клуб "Динамо" получил запрос от казанского "Рубина" на перенос матча 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), однако решение будет принимать руководство лиги. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

"Пока мы получили только запрос от "Рубина" на перенос матча из-за саммита БРИКС. Но к нам должны обращаться из министерства иностранных дел и силовых ведомств, если матч чему-то мешает, - сказал Пивоваров на мероприятии "Будущее 2029" в Доме "Динамо" в ГУМе. - Однако мы таких обращений не получали. Получается, пока только "Рубину" неудобно". "Понятно, что национальные интересы превыше всего, и если они будут утверждены, то не "Динамо" будет принимать решение, а РПЛ. Пока РПЛ ответила публикацией календаря, у матча назначены дата, время и место - Казань. Пока других официальных решений от лиги нет. Если же такое решение будет от РПЛ, то мы будем его исполнять, конечно же", - добавил он.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Встреча между "Рубином" и "Динамо" должна пройти 20 октября на домашнем стадионе "Рубина".