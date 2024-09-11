Парфенов выразил желание поработать в «Спартаке»

Российский тренер, а также бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфенов заявил о желании поработать в столичном клубе. Недавно Парфенов оставил должность главного тренера казахстанского «Актобе».

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«Любого спроси, он скажет: «Конечно». Да, я готов. Но разница во фразе «поработать» или «что‑то выиграть». Хочется, чтобы я не просто там побыл, а если браться, то надо побеждать», – приводит слова Дмитрия Парфенова «Матч ТВ».

50-летний российский специалист на клубном уровне работал с «Актобе», «Родиной», тульским «Арсеналом», «Уралом», «Тосно» и «Текстильщиком».

Футбольную карьеру Парфенов завершил в 2012 году.

После 7 туров РПЛ «Спартак» находится на 4 строчке в турнирной таблице чемпионата России. 15 сентября красно-белые сыграют на выезде против махачкалинского «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 19:00.