Бывший футболист "Спартака" Веллитон рассказал, что сожалеет об эпизоде с Акинфеевым
Бывший нападающий московского футбольного клуба "Спартак" бразилец Веллитон сожалеет об эпизоде с травмой голкипера столичного ЦСКА Игоря Акинфеева и при встрече пожал бы ему руку и обнял. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".
В матче 22-го тура чемпионата России 28 августа 2011 года между "Спартаком" и ЦСКА (2:2) Акинфеев получил травму после столкновения с Веллитоном. Голкиперу диагностировали разрыв крестообразной связки колена, вратарь перенес операцию и вернулся к тренировкам в феврале 2012 года.
"Это был игровой эпизод, я ничего не делал специально, наоборот, было очень жалко - травма оказалась серьезной. Если бы у меня была возможность встретиться с Акинфеевым, я бы просто подошел, поздоровался и обнял его. Акинфеев - легендарный вратарь, который показал себя и в клубе, и в сборной. Опытнейший футболист, который до сих пор играет", - сказал Веллитон.