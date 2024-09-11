Футболист "Спартака" Веллитон рассказал, что сожалеет об эпизоде с Акинфеевым

Бывший нападающий московского футбольного клуба "Спартак" бразилец Веллитон сожалеет об эпизоде с травмой голкипера столичного ЦСКА Игоря Акинфеева и при встрече пожал бы ему руку и обнял. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

В матче 22-го тура чемпионата России 28 августа 2011 года между "Спартаком" и ЦСКА (2:2) Акинфеев получил травму после столкновения с Веллитоном. Голкиперу диагностировали разрыв крестообразной связки колена, вратарь перенес операцию и вернулся к тренировкам в феврале 2012 года.