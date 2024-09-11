«Такой футбол — неуважение к болельщикам». Бразилию топчут за новый провал в отборе ЧМ

Достаётся и тренеру, и футболистам. Особенно Винисиусу.

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Сборная Бразилии продолжает неудачное выступление в отборочном цикле ЧМ-2026. На этот раз команда Доривала Жуниора проиграла на выезде Парагваю (0:1). Это четвёртое поражение Бразилии в последних пяти матчах квалификации. Сейчас команда находится на пятой строчке в таблице, а отставание от первого места составляет восемь очков. Что же пишут в СМИ об очередном провале пятикратных чемпионов мира?

UOL (Бразилия)

«Винисиус — прекрасный футболист. Но только тогда, когда играет за «Реал». Точка. Мы тешим себя тем, что в составе сборной Бразилии звёздные футболисты. Они прекрасно играют в клубах, но пока никто из них не стал настоящим лидером в сборной. Такое ощущение, что когда футболисты надевают футболку сборной Бразилии, то подвергаются какому-то проклятию. В национальной команде они играют гораздо хуже. Сейчас сборная Бразилии совсем не похожа на пятикратных чемпионов мира.

Команда играет без креатива, ей не хватает агрессии в атаке, интенсивности. Кто-то видит что-то хорошее в действиях нынешней сборной Бразилии? Два месяца назад у команды было жалкое выступление на Кубке Америки. У вас есть уверенность, что мы отберёмся в финальную стадию ЧМ-2026 с такой игрой? Смотреть за таким футболом утомительно. Футбол Доривала — неуважение к болельщикам. А мы не идиоты!»

Globo (Бразилия)

«Команда владела мячом, но не знала, что с ним делать. Да, у неё было больше подходов к воротам, однако катастрофически не хватало толковых ударов и комбинаций. Скорость, интенсивность, вертикальность — всего этого не было на поле. Парагвай с удовольствием отдал мяч, потому что знает, как нужно играть в обороне. Он пропустил всего три мяча в отборочном цикле. Трудно найти объяснение плохой игре в исполнении сборной Бразилии».

Ole (Аргентина)

«У Бразилии есть мяч, но нет коллективной игры. Всё завершается тем, что Родриго или Винисиус пытаются обыграть соперников один в один без участия других футболистов. Не говоря уже о фланговых защитниках. У Данило и Араны нет того, что присуще ДНК сборной Бразилии. Плюс их игру в обороне нельзя назвать надёжной. Доривалу предстоит серьёзная работа, но пока он только повторяет, что нужно набраться терпения. Все опасения болельщиков сборной Бразилии повторяются. Команда не впечатлила на Кубке Америке, а потом с трудом обыграла дома Эквадор».

TyC Sports (Аргентина)

«Бразилия снова сыграла плохо и не показала себя с лучшей стороны. Дошло даже до того, что в концовке болельщики сборной Парагвая скандировали «оле» — это удар по самолюбию соперника. Если Бразилия хочет поехать на чемпионат мира, ей нужно прибавлять в ближайших матчах».

AS (Испания)

«Бразилия — на краю пропасти. Доривал сделал ставку на мадридский трезубец в атаке, но тот не проявил себя на поле. Разочаровавшая сборная Бразилии наблюдала за тем, как Парагвай воспользовался своим моментом. Винисиус растворился на поле, его видели только в редких эпизодах. Если Бразилия рассчитывает на успех, ей нужен Вини в лучшем состоянии».

Marca (Испания)

«Сборная Бразилии тонет в Асунсьоне и снова усложняет себе жизнь. С первых минут было видно, что гости играют не в тот футбол. Парагвай вышел на поле с более чётким планом и добился результата. Хозяева изо всех сил защищали результат, а соперник не организовал даже подобия финального штурма».