Десять занятных фактов о новичке "Спартака" Мангаше

Красно-белые официально объявили о подписании контракта на два года с 26-летним фланговым футболистом «Витории» из города Гимараэш.

Вот несколько деталей из его профессиональной и личной жизни.

1. В Тушино приехал универсал.

Статистика Рикарду в этом сезоне впечатляет: четыре забитых мяча в 10-ти матчах за «Виторию». Что-то сверхъестественное для крайнего защитника, что-то из репертуара Роберто Карлоса.

На самом же деле ничего удивительного – Мангаш только номинально левый защитник, его игровой функционал намного шире. Он способен сыграть и крайнего полузащитника, и даже левого форварда. К тому же все четыре гола сезона-2024/25 португалец забил в отборочном турнире Лиги конференций: два – мальтийской «Флориане» и по одному – швейцарскому «Цюриху» и хорватскому «Зриньски Мостару».

2. Мангаш станет всего вторым португальцем в истории «Спартака».

До недавнего времени красно-белые, в отличие от других лидеров отечественного футбола, игнорировали соотечественников Эйсебио, Фигу и Криштиану Роналду. Первым португальцем в «Спартаке» стал в прошлом году защитник Томаш Тавареш. Но у него в команде не заладилось, и его перед стартом нового сезона отдали в аренду в австрийский ЛАСК.

Остается надеяться, что Рикарду будет в Москве более удачлив и что они с Томашем еще сыграют вместе в футболках с ромбом на груди.

3. Из «Витории» отпустили со спокойной душой.

В команде из города Гимараэша, на севере Португалии, Рикарду был заметной фигурой, но он отнюдь не определял ее игру. Его контракт истекал в конце июня 2026 года, и тем не менее его отпустили довольно легко. Дело в том, что скромная «Витория» неплохо (по меркам португальского середняка) заработает на его трансфере. К тому же на место левого защитника два с половиной месяца назад пришел перспективный Жоау Мендеш из «Порту».

4. Деньги за Мангаша в Португалии считают вполне адекватными.

Многие в Португалии задаются вопросом: «А не продешевила ли «Витория», уступив Рикарду «Спартаку» за два миллиона евро плюс полмиллиона возможных бонусов?» На него довольно четкий ответ недавно дал президент клуба с севера страны Антониу Мигел Кардозу в интервью изданию Desportivo de Guimaraes.

- Если меня спросят, хотел ли я продать Рикарду Мангаша за 4 или 5 миллионов, я отвечу утвердительно. Но это было реально лучшее предложение по игроку, - сказал босс «Витории». – Футболист захотел уйти, и мы не стали чинить ему препятствий. Большой футболист, большой спортсмен, большой человек, но я не думаю, что по окончании этого сезона мы бы выручили за него больше.

5. Спартаковский новичок может пополнить казну «Витории» еще на полмиллиона евро.

Как уже сказано выше, российский клуб заплатит за Мангаша около двух миллионов евро. А что такое «полмиллиона бонусами»? Все очень просто: португальцы получат еще по 250 тысяч евро, если «Спартак» станет в этом сезоне чемпионом России и если Рикарду проведет за него не меньше 50 процентов официальных игр (причем не меньше 45 минут в одном матче).

6. Первые шаги в футболе сделал на юге страны.

Рикарду родился 19 марта 1998 года в небольшом городке Ольяу, в муниципальном округе Фару. Там, в футбольных школах местных клубов, он и начал заниматься футболом – в «Назаренуш», «Маритиму», «Ольяненсе», «Феррейраш», «Портимау», после чего попал в академию «Бенфики».

Первый матч в португальской премьер-лиге нынешний спартаковец провел 7 декабря 2019 года за команду «Авеш».

7. В юношеской команде на базе «Бенфики» жил в одной комнате с Жоау Феликсом.

По большому счету, настоящую футбольную науку познал в юношеских структурах «Бенфики». Любопытно, что одно время он делил комнату на клубной базе в Сейшале с будущей звездой португальского и европейского футбола Жоау Феликсом, который недавно подписал семилетний контракт с «Челси». Кстати, Рикарду и Жоау дружат до сих пор.

8. Командировка во Францию получилась безуспешной.

Сезон-2021/22 Мангаш, связанный основным контрактом с «Боавиштой», провел в аренде в «Бордо». В составе «жирондинцев» португалец стал основным игроком, принял участие в 30 матчах и забил два мяча. Но, увы, все тщетно: по окончании сезона «Бордо» вылетел из Лиги 1 – и Рикарду отправился назад в «Боавишту».

9. Летом мог оказаться на Кипре, в Турции и даже в Бразилии.

«Спартак» - не единственный клуб, который в нынешний трансферный период интересовался португальцем. Среди претендентов фигурировали такие клубы, как «Пафос», «Истанбул» Башакшехир и «Сан-Паулу». Однако все эти предложения руководство «Витории» игнорировало. Скорее всего, потому, что условия «Спартака» были выгоднее и для клуба, и для самого игрока.

10. В свободные часы время даром не теряет.

Рикарду Мангаш уже больше полутора лет встречается с девушкой-красавицей Карли Сантуш. Она родилась на Мадейре и переехала на континентальную часть Португалии, чтобы поступить на факультет права в Университет Коимбры. Сейчас ей 23 года, и она успешно делает карьеру в соцсетях. Достаточно сказать, что у Карли сегодня сотни тысяч подписчиков на разных интернет-платформах.

В 2021 году подруга футболиста издала книгу «Будь в форме с Карли», которую до сих пор можно приобрести в сети примерно за 15 евро.