Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему Дзюба и Джикия до сих пор без клуба

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что его не удивляет нахождение экс-игроков сборной России Артема Дзюбы и Георгия Джикии без клуба за сутки до закрытия трансферного окна в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его словам, при желании эти футболисты без проблем смогут найти себе клуб в элитном дивизионе.

«Это их проблемы, я не знаю, по каким причинам они до сих пор без клуба — может, их не устраивают финансовые условия, может еще что-то. Здесь надо к ним обращаться. А работа всем есть, найти ее не составляет труда», — заявил Гладилин.

Трансферное окно в России закрывается 12 сентября. 30-летний Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура РПЛ с «Рубином».