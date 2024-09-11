Бывший спортдиректор «Оренбурга» подал апелляцию на решение об отстранении от футбола

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что подал апелляцию на решение комитета по этике Российского футбольного союза о его отстранении от футбольной деятельности. Андреев в должности спортивного директора «Оренбурга» в резкой форме высказался в адрес судей, а также применил физическое воздействие к одному из арбитров на матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3).

«Направил апелляцию в РФС», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Комитет по этике решил применить к Дмитрию Андрееву санкции в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на три года, из них один считать реальным наказанием.