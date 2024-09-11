Переход Миранчука в «Сьон» назвали шагом назад

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что недоволен переходом полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

По его словам, воспитанник «Локомотива» сделал шаг назад в своей карьере.

«Я считаю, что это шаг назад. «Локомотив» борется всегда за самые высокие места, и чемпионат наш на порядок выше швейцарского. Это шаг назад. Это тот же вариант, как Кокорин перешел в «Арис» и сейчас на Кипре играет, можно сказать отдыхает. Вот это то же самое», — заявил Гладилин.

Российский футболист подписал контракт с швейцарским клубом в качестве свободного агента. Его контракт с московским «Локомотивом» истек летом 2024 года, и Миранчук отказался его продлевать. Полузащитник получил в «Сьоне» десятый номер.

Журналист Иван Карпов ранее в своем Telegram-канале сообщил, что российский футболист в швейцарском клубе будет зарабатывать €1,5 млн в год. Это предложение от «Сьона» для Миранчука стало вторым.