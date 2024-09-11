Источник: мексиканец Монтес прибыл на медосмотр для перехода в «Локомотив»

Мексиканский защитник испанской «Альмерии» Сезар Монтес прибыл на медосмотр перед переходом в московский «Локомотив». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По информации источника, футболист проходит медосмотр в Москве. Сумма трансфера составит € 6 млн. Защитник сборной Мексики будет получать в российском клубе € 1,4 млн в год. Отмечается, что о трансфере официально будет объявлено завтра, 12 сентября.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» ведёт переговоры с «Альмерией» о трансфере защитника.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего Сезара Монтеса составляет € 3 млн.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.