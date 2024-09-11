Стали известны составы на Матч звёзд «Спартака»

Сегодня, 11 сентября, состоится Матч звёзд московского «Спартака», приуроченный к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена». Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Составы команд:

Команда Станковича: Плетикоса, Ребров, Довбня, Боккетти, Мягкова, Литвинов, Добродицкий, Денисов, Крутовских, Гапеев, Барко, Маркиньос, Титов, Медина, Пруцев, Самедов, Пыхчеев, Терехова, Яковлев, Эменике, Сысоев, Ковальчук, Зулькарнаев, Косицын.

Команда Романцева: Филимонов, Максименко, Бабич, Комбаров Д., Митрески, Курошев, Зобнин, Ананьев, Хлусевич, Мангаш, Фёдорова, Аленичев, Зиньковский, Умяров, Филипович, Игнатов, Зорин, Кобылин, Ари, Юран, Веллитон, Павлюченко, Баженов, Рыков, Быковский, Легков, Абрамов, Борзаковский.