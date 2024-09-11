Илья Ковальчук сыграет в Матче звёзд ФК «Спартак»

Сегодня, 11 сентября, состоится Матч звёзд московского «Спартака», приуроченный к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена». Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

© Чемпионат.com

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Участие в игре примет олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук. Форвард сыграет за команду главного тренера ФК «Спартак» Деяна Станковича.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Илья Ковальчук провёл за ХК «Спартак» 20 встреч и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф он принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.