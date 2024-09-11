В «Пари НН» высказались о летней трансферной кампании клуба

Генеральный директор «Пари НН» Мелик-Гусейнов высказался о летней трансферной кампании нижегородского клуба. Он признался, что «Пари НН» не сумел реализовать все свои трансферные желания. Летнее трансферное окно в РПЛ закроется уже завтра, 12 сентября.

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