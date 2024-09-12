Нападающий «Спартака» продолжит карьеру в «Сочи»

Молодой нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин перешёл в «Сочи», выступающий в Мелбет Первой лиге. Нападающий был внесён в заявку «Сочи» на текущий сезон.

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Игрок будет выступать под 11-м номером.

Ранее сообщалось, что «Сочи» пытался подписать Мелёшина и раньше. Но тогда игрока не отпустил главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

Напомним, действующее трудовое соглашение Павла Мелёшина с московским «Спартаком» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

«Сочи» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала четыре очка после девяти матчей. На данный момент таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал» (19).