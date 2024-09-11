Комитет по рассмотрению жалоб LFP провёл слушание по делу о долге «ПСЖ» перед Мбаппе

Комитет по рассмотрению жалоб LFP рекомендовал провести посредничество между нападающим Килианом Мбаппе и «Пари Сен-Жермен», чтобы урегулировать вопрос о невыплате € 55 млн. Об этом сообщил журналист Бен Якобс в социальной сети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, Килиан Мбаппе настаивает на получении средств, несмотря на устное согласие отказаться от них. Отмечается, что «Пари Сен-Жермен» очень доволен сегодняшним двухчасовым слушанием в комитете. Клуб напомнил, что игрок чётко дал понять, что он неоднократно давал публичные и частные обязательства, которые должны соблюдаться, поскольку за семь лет, проведённых в Париже, клуб предоставил ему беспрецедентные преимущества. В итоге комитет настоял на посредничестве между сторонами, которого «Пари Сен-Жермен» добивался в течение многих месяцев.