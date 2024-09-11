Бывший тренер назвал проблему, с которой может столкнуться Миранчук в Швейцарии

Проживающий в Швейцарии бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков рассказал, с какой проблемой может столкнуться футболист «Сьона» Антон Миранчук. Его слова приводит Sport24.

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«Трудность, с которой может столкнуться Миранчук в Швейцарии, это менталитет. Но русские быстро адаптируются к тем условиям, в которых находятся. Уверен, с Миранчуком «Сьон» выйдет на новый уровень», — заявил Быков.

Российский футболист подписал контракт с швейцарским клубом в качестве свободного агента. Его контракт с московским «Локомотивом» истек летом 2024 года, и Миранчук отказался его продлевать. Полузащитник получил в «Сьоне» десятый номер.

Журналист Иван Карпов ранее в своем Telegram-канале сообщил, что российский футболист в швейцарском клубе будет зарабатывать €1,5 млн в год. Это предложение от «Сьона» для Миранчука стало вторым. Первый раз швейцарский клуб предложил Миранчуку зарплату в 800 тыс., что не устроило футболиста. «Чемпионат.com» сообщил, что зарплата игрока составит €1,2 млн в год.

В составе московского «Локомотива» Миранчук сумел одержать победу в Российской премьер-лиге и трижды стать обладателем Кубка страны.