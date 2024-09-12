Стало известно, кто претендует на пост главного тренера сборной Англии

Эдди Хау, Грэм Поттер и Фрэнк Лэмпард остаются в поле зрения Футбольной ассоциации Англии на пост главного тренера национальной команды, сообщает The Telegraph.

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При этом сообщается, что мечтой Футбольной ассоциации Англии является главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Карсли сейчас является фаворитом на постоянную должность, одержав две победы в первых двух играх в качестве временного тренера.

ФА продолжит изучать варианты с целью определиться с постоянным преемником Саутгейта до начала отборочной кампании чемпионата мира 2026 года.

Ранее Карсли был главным тренером молодёжной сборной Англии. В прошлом году он привёл команду к первой с 1984 года победе на чемпионате Европы среди юношей до 21 года.