Агент Криштиану Роналду высказался о возможном переходе в игрока РПЛ

Агент Жорше Мендеш, представляющий интересы нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, прокомментировал возможный переход своего клиента в клуб из чемпионата России.

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«Приедет ли Роналду в РПЛ до завершения карьеры? Это невозможно», – приводит слова Мендеша

В нынешнем сезоне 39-летний Роналду провел 4 матча, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. Контракт португальского форварда с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до конца июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 млн евро. Ранее нападающий выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус». В составе сборной Португалии у Роналду 212 матчей, 132 гола и 45 результативных передач.

«Аль-Наср» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 4 очка в 2 встречах.