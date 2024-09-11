Полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса лишили водительских прав

Хавбек «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес был лишён права управления автомобилем после двух нарушений правил вождения. Дело рассматривалось в отсутствии футболиста. Об этом сообщает издание Sky News.

По информации источника, Фернандес был оштрафован на общую сумму £ 3020, включая издержки. Аргентинского полузащитника обвинили в проезде на красный свет на Porsche Cayenne 28 ноября 2023 года в Кармартеншире. Игрок не обозначил себя как водителя автомобиля и не предоставил информацию полиции 27 декабря прошлого года.

В минувшем сезоне Фернандес сыграл за «Челси» 40 матчей во всех турнирах, отметившись семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.