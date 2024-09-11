Мбаппе отказался от досудебного урегулирования спора с «ПСЖ»

Чемпион мира Килиан Мбаппе отказался урегулировать вопрос долга «ПСЖ» в досудебном порядке, сообщает RMC Sport со ссылкой на заявление окружения футболиста.

© Матч ТВ

Представители нападающего «Реала» объявили, что они отказываются от посредничества со стороны юридической комиссии Профессиональной футбольной лиги (LFP) в финансовом споре.

В начале августа Мбаппе подал дело в суд, потребовав выплаты от «ПСЖ» невыплаченных бонусов и зарплаты в размере 55 миллионов евро.

Летом чемпион мира в составе сборной Франции на правах свободного агента перешел в испанский «Реал».

Мбаппе в составе «ПСЖ» стал шестикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем Кубка страны, а также дважды победил в Кубке лиги.