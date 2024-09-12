В «Пари НН» прокомментировали слухи о возможном подписании Дениса Черышева
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на слухи о потенциальном подписании 33-летнего крайнего нападающего Дениса Черышева, на текущий момент находящегося без клуба.
— Действительно ли возможен приход Дениса Черышева в «Пари НН»?
— Трансферное окно ещё не закрыто, остаётся несколько часов. Возможно всё. Пока не берусь комментировать конкретно, потому что мы, как и любой клуб, держим трансферную информацию под грифом «секретно», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Последним клубом российского футболиста стала итальянская «Венеция», контракт с которой закончился у Черышева минувшим летом.
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