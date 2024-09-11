«Рубин» объявил о переходе воспитанника «Баварии» Чуни

Казанский футбольный клуб «Рубин» в Telegram‑канале объявил о переходе нападающего Марвина Чуни.

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Как ранее сообщал «Матч ТВ», контракт с 23‑летним форвардом рассчитан на четыре года.

Чуни – воспитанник академии мюнхенской «Баварии». Ранее выступал за немецкие «Зонненхоф Гроссаспах», «Падерборн», «Саарбрюккен» и за итальянский «Фрозиноне».

В нынешнем сезоне албанский форвард провел за «Фрозиноне» четыре матча, в которых забил один мяч.

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