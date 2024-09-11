«Спартак» не смог договориться с Кордобой о переходе из «Краснодара»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышеы рассказал о переговорах с форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой.

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«Мы интересовались этим игроком. Мы действительно делали запрос. И была возможность договориться с клубом, но не смогли договориться со стороной игрока, поэтому вопрос закрылся», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кордоба близок к переходу в московский клуб. По информации СМИ, сумма сделки могла составить 16 млн евро.

В нынешнем сезоне 31-летний Кордоба провел 6 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость колумбийского футболиста в 14 млн евро. Контракт игрока с «быками» рассчитан до конца июня 2025 года.

После 7 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место, набрав 15 очков. «Спартак» с 14 очками идет на четвертой строчке.