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Тренер «Фенербахче» Моуринью напомнил, что выиграл три различных еврокубковых турнира

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью напомнил, что выиграл три различных еврокубковых турнира.

Моуринью напомнил, что выиграл три различных еврокубковых турнира
© Чемпионат.com

– Я никогда не считал, что я особенный. Никогда. Есть большая разница между тем, чтобы быть особенным (The Special One — Прим. «Чемпионата»), и тем, чтобы быть особенным (A Special One — Прим. «Чемпионата»). И я никогда не говорил, что я особенный. Я никогда так не говорил. Я не скромный человек, но и не идиот. Я никогда не называл себя особенным. Но есть только один такой человек… (показывает татуировку с трофеями за победу в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций).

– Я считаю, что вы все еще особенный.

– Я могу проиграть все оставшиеся матчи в своей карьере, но то, что я сделал, я уже сделал, – приводит слова Моуринью выпуск на Youtube-канале HT Spor.

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