Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью напомнил, что выиграл три различных еврокубковых турнира.

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– Я никогда не считал, что я особенный. Никогда. Есть большая разница между тем, чтобы быть особенным (The Special One — Прим. «Чемпионата»), и тем, чтобы быть особенным (A Special One — Прим. «Чемпионата»). И я никогда не говорил, что я особенный. Я никогда так не говорил. Я не скромный человек, но и не идиот. Я никогда не называл себя особенным. Но есть только один такой человек… (показывает татуировку с трофеями за победу в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций).

– Я считаю, что вы все еще особенный.

– Я могу проиграть все оставшиеся матчи в своей карьере, но то, что я сделал, я уже сделал, – приводит слова Моуринью выпуск на Youtube-канале HT Spor.