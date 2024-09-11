Роман Павлюченко: «Грусть есть, что карьера закончена»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в эфире «Матч ТВ» заявил, что получил большое удовольствие от участия в матче звезд московского клуба.

Команда «белых», которую тренировал Олег Романцев, одержала победу над командой «красных» Деяна Станковича со счетом 3:2. В составе победителей дубль оформил Веллитон. 42‑летний Павлюченко играл за команду «белых».

— Конечно, грусть есть, что карьера закончена. Но все через это проходят. Хорошо, что нас, ветеранов, возвращают.

Веллитон хорош. Но ему сколько лет? Он на пять лет младше меня.

Когда мы играли, было интересно. Когда вышли основные игроки, они без ворот начали играть (смеется). Мы играли лучше, — сказал Павлюченко в эфире «Матч ТВ».

Павлюченко выступал за «Спартак» с 2003 по 2008 год, трижды становился серебряным призером чемпионата России, выигрывал Кубок страны.

Павлюченко дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России (2006 и 2007), в этих же годах входил в список 33‑х лучших игроков первенства. Нападающий является рекордсменом сборной России по количеству голов на чемпионатах Европы (4).