Моуринью рассказал об игроке, которого Анчелотти сможет раскрыть в «Реале»

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о развитии игрока сборной Турции и мадридского «Реала» Арды Гюлера под руководством главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти.

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«Анчелотти – великий тренер, под руководством которого Арда [Гюлер] может многому научиться. Игра за сборную Турции и участие в таких турнирах, как чемпионат Европы, — тоже важные факторы. В крупнейшем клубе мира могут быть только топ-игроки. Я уверен, что Гюлер входит в число футболистов с самым высоким потенциалом», — приводит слова Моуринью Madrid Xtra со ссылкой на интервью из выпуска на YouTube-канале HT Spor.

Гюлер в текущем сезоне сыграл четыре матча за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В матчах Лиги наций 19-летний хавбек сыграл за Турцию в двух матчах и отличился результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2029 года.