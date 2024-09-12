Эдуард Мор назвал явного «фаворита» для вылета из РПЛ

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказал мнение о том, какому клубу РПЛ в текущем сезоне будет тяжелее всех бороться за выживание.

«Тяжелее всех, к моему сожалению, придётся «Факелу». У них состав самый слабый, тренерская чехарда, которая уже таких плодов не приносит. Она уже не действует отрезвляюще на футболистов. Очки даются всё сложнее команде из Воронежа. И переезд с большого стадиона, где приходило много болельщиков. Это преимущество у «Факела» ушло. Они явные «фавориты», чтобы покинуть РПЛ», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Воронежский «Факел» в семи стартовых турах Российской Премьер-Лиги набрал четыре очка и замыкает турнирную таблицу чемпионата. Отставание воронежцев от зоны стыковых матчей составляет одно очко, от зоны гарантированного сохранения места в РПЛ — два очка.