"Я беру пример с Левандовски и Мбаппе". Кто такой Марвин Чуни — албанский новичок "Рубина"

Еще один албанец в линию атаки Рашида Рахимова

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Казанский "Рубин" продолжает работу по укреплению состава. В среду клуб объявил о подписании контракта с нападающим Марвином Чуни. Трансфер из итальянского "Фрозиноне", по некоторым данным, мог обойтись казанцам в районе 2 млн евро. Что из себя представляет новичок "Рубина" и как Чуни может усилить команду — в материале "Реального времени".

От "Баварии" до "Фрозиноне" через пятый дивизион

Марвин Чуни родился в небольшом немецком городе Фрайзинг в албанской семье. Там же он начал карьеру в местном отделении "Айнтрахта", где в последствии был замечен скаутами мюнхенской "Баварии". Именно в академии многократного чемпиона Германии Чуни получил футбольное воспитание.

Правда, в основном составе "Баварии" нападающий так и не сыграл. С 2020 по 2023 годы Чуни значился в дубле мюнхенцев, но фактически проводил время в арендах в других немецких клубах — "Зонненхоф Гроссаспах" (2020/2021), "Падерборне" (2021/2022) и "Саарбрюккене" (2022/2023).

Самым успешным для Марвина стал сезон-2020/21. В составе "Зонненхофа" форвард забил 23 гола и отдал 6 голевых передач во всех турнирах. Немного скомкала игру Чуни травма колена, которая далее помешала ему закрепиться в составе "Падерборна". Албанец пропустил начало сезона, выступал в пятом дивизионе Германии за дублеров, а вернувшись в основу провел лишь 11 матчей и все — без забитых голов.

В июне 2022 года Чуни оказался на правах аренды в "Саарбрюккене". Клуб выступал на тот момент в третьем немецком дивизионе и переход для игрока был шагом назад. Несмотря на это, албанец хорошо проявил себя, забив за сезон 13 голов с 4 результативными передачами. Благодаря такому выступлению в "Саарбрюккене" нападающего заметили в Италии.

Летом прошлого года Чуни перебрался на полноценный контракт в "Фрозиноне", только-только пробившийся в Серию А. В главной итальянской лиге команда не задержалась. Клуб занял 18-е место и напрямую вылетел обратно в Серию Б. Усилий Чуни не хватило команде, форвард забил всего 1 гол в 22 матчах чемпионата. Зато забитый мяч получился на загляденье — пяткой в сочном прыжке в стиле Златана Ибрагимовича.

"В своей карьере я беру пример с Левандовски и Мбаппе"

"Фрозиноне" при прежнем тренере Эусебио ди Франческо зачастую выходил играть по схеме 4-3-3. Тренерский штаб частенько задействовал Чуни в первой половине сезона, форвард способен был сыграть и на острие атаки, и на позиции вингера. До прихода в клуб Марвин признавался — может играть впереди в одиночку, а из известных футболистов равняется на Левандовского и Мбаппе.

— В своей карьере я беру пример с Левандовски и Мбаппе. Для меня не имеет большого значения, играем мы с двумя или одним нападающим. С двумя — иначе с точки зрения движения и роли на поле. Но я также могу адаптироваться к роли одиночного нападающего, — говорил Чуни.

Полноценно проявить себя в "Фрозиноне" нападающему помешали травмы. Из-за повреждения колена он пропустил часть сезона осенью, а также провел в лазарете концовку января и весь февраль. Весной Чуни вернулся в обойму, но больше чем на 17 минут за игру на поле не появлялся. В связи с этим форвард даже упустил возможность побороться за попытку сыграть на чемпионате Европы. За сборную Албании игрок дебютировал в ноябре 2023 года, однако скомканная вторая часть сезона обнулила его шансы попасть в заявку на Евро-2024.

После вылета в Серию Б Чуни должен был увеличить свое игровое время. В "Фрозиноне" рассчитывают за сезон вернуться обратно в Серию А. Только вот у албанца были свои планы. Чуни не пожелал оставаться во втором дивизионе Италии и уехал в Россию.

Конкурент Даку

В "Рубине" новичку придется конкурировать за место в составе с коллегой по сборной Мирлиндом Даку. Албанский нападающий перешел в клуб перед началом прошлого сезона и за год превратился в лидера казанской команды. Старт в текущем чемпионате получается для форварда еще успешнее, чем предыдущий. В первых 7 матчах Даку забил 5 голов и идет в топе лучших бомбардиров РПЛ.

В последние дни шли упорные разговоры о возможном уходе Мирлинда в "Спартак" или "Краснодар". Якобы клубы предлагали за нападающего сумму в районе 10 млн евро. Однако сейчас вероятность трансфера оценивается как низкая. Ожидается, что Даку останется в "Рубине" как минимум до января.

Таким образом, Чуни вряд ли сразу получит много игрового времени в Казани. Новичку предстоит выгрызать место в основном составе. К тому же помимо Даку в обойме форвардов есть еще Дардан Шабанхаджай и Джоэль Фамейе. Двое последних в построениях Рашида Рахимова, скорее, оцениваются в роли вингеров. Но это не отменяет того, что они также способны сыграть на острие.

Между тем по своему функционалу Чуни действительно похож на Даку. Высокорослый форвард, умеющий играть спиной к воротам соперника. При этом достаточно универсальный, способный выйти в двойке в нападении и в полуфлангах. В Италии от форварда требовали максимально включаться в прессинг у чужих ворот и цепляться за мячи. Такой функционал однозначно пригодится тренерам "Рубина". Есть надежда, что у Рахимова получится вывести Чуни на новый уровень, как когда-то получилось с Даку.