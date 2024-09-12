Экс-нападающий "Локомотива" сравнил развитие футбола в России и Европе

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Торпедо» Игорь Лебеденко сравнил развитие футбола в России и Европе. Его слова передает «Чемпионат».

«Весь футбол — за границей. Как ни крути, в России он не развивается как в Европе. Тут у нас большие деньги, поэтому все остаются», — заявил Лебеденко. Он объяснил, что уезжать за границу спортсменам не дают агенты, — им придется долго ждать, пока игрок выйдет на высокий уровень, чтобы получить большие деньги. Лебеденко признался, что у него не было конкретных предложений от иностранных команд. «Были только варианты поехать в украинский клуб в 2007 году, чтобы оттуда транзитом попасть в Европу», — добавил экс-форвард.

Ранее футболист сборной России и московского «Локомотива» Сергей Пиняев объяснил, почему хочет выступать в Европе. Он заявил, что начал играть в футбол после просмотра европейских, а не российских матчей. «Зачем мы ездим в Европу, чтобы посмотреть футбол? Потому что это страсть, любовь, которая сидит внутри нас и в наших головах», — отметил нападающий.