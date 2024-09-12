Защитник «Спартака» может перейти в «Рубин»

Руководство московского «Спартака» и казанского «Рубина» участвуют в переговорах по потенциальной аренде защитника красно-белых Алексиса Дуарте. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

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24-летний защитник выступает за красно-белых с 2023 года. Его текущее соглашение с клубом действует до 30 июня 2027 года. В минувшем сезоне Дуарте принял участие в 33 играх, в которых не сумел отметиться результативными действиями. В текущем сезоне футболист на поле не выходил.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 млн евро.

По итогам семи стартовых туров РПЛ «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 14 баллов. 15 сентября красно-белые в восьмом туре РПЛ сыграют на выезде против махачкалинского «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:00.