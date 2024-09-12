«Химки» подписали контракт с футболистом испанского «Тенерифе»

Полузащитник «Тенерифе» Алекс Корредера перешел в подмосковные «Химки», сообщается на сайте испанского клуба.

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Сроки контракта российского клуба с 28‑летним футболистом не разглашаются.

Корредере 28 лет, всего на его счету 118 матчей за «Тенерифе» во всех турнирах, в которых он забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.

После семи туров чемпионата России «Химки» набрали 6 очков и занимают 13‑е место в таблице РПЛ. В следующем туре команда Франка Артиги 15 сентября сыграет в гостях с тольяттинским «Акроном».