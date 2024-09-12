Главный тренер «Крыльев» рассказал, вернется ли Салтыков в команду

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин заявил, что пока что полузащитник Никита Салтыков не вернется в команду. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Салтыков готов сражаться за место в составе "Локомотива" - у него есть навыки и правильный характер. Что касается возвращения в "Крылья", у нас пока укомплектована его позиция. Может, зимой или следующим летом получится. У нас хорошие отношения с Никитой", - заявил Осинькин.

20-летний Салтыков перешел в "Локомотив" из "Акрона" в 2023 году. Сезон-2023/24 он провел в аренде в "Крыльях Советов", где забил четыре гола и сделал четыре результативных передачи в 29 играх. В первых турах этого чемпионата Салтыков сыграл всего 23 минуты за "Локомотив".

Самарский клуб идет на десятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав за семь туров шесть очков.