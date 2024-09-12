Экс-игрок «Сельты» осужден за домогательства к талисману «Эспаньола»

Уго Мальо признали виновным в сексуальном насилии.

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Напомним, бывшего капитана «Сельты» подозревали в эпизоде сексуального насилия в апреле 2019 года перед матчем против «Эспаньола». По версии обвинения, после приветствия игроков Мальо подошел к маскотам каталонской команды и потрогал грудь девушки в ростовом костюме попугая, просунув руки под костюм. Защитник, в настоящее время выступающий за греческий «Арис», отрицал обвинения.

Экс-капитану «Сельты» Мальо грозит тюрьма, так как он потрогал талисмана команды за грудь

Как передает Relevo, суд Барселоны по уголовным делам признал Мальо виновным. Футболист будет ежедневно выплачивать штрафы по 10 евро в течение 20 месяцев, а также выплатит жертве компенсацию за моральный ущерб в размере 1000 евро с процентами и оплатит судебные издержки.