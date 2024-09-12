Семак высказался о кадровых проблемах «Зенита» перед матчем с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о кадровых проблемах своей команды перед игрой с ЦСКА. В ближайшем матче РПЛ сине-бело-голубые встретятся с армейцами. Игра 8-го тура пройдёт в Москве 14 сентября.

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