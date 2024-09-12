Сергей Семак оценил игру ЦСКА перед очным матчем в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил уровень игры московского ПФК ЦСКА под руководством Марко Николича. В ближайшем матче РПЛ сине-бело-голубые встретятся с армейцами. Игра 8-го тура пройдёт в Москве 14 сентября.

© ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»