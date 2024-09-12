Источник: полузащитник ЦСКА переходит в "Крылья Советов"

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес переходит в самарские "Крылья Советов". По информации источника, полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес перейдет в самарские "Крылья Советов" на правах аренды с последующим правом выкупа.

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В прошлом сезоне Виктор Мендес провел за московский ЦСКА во всех турнирах 33 матча и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 4,5 миллионов евро, контракт чилийца с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 7-ми сыгранных туров ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 набранных очков, самарцы занимают 10-е место с 6-ю очками.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.