ЦСКА объявил об уходе Виктора Мендеса в «Крылья Советов»

Чилийский полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес перешёл в самарские «Крылья Советов» на правах аренды.

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ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Марко Николича набрала 13 очков за семь матчей. «Крылья Советов» находятся на 10-й строчке, заработав шесть очков за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.