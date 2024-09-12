В «Локомотиве» раскрыли, что сказал Дзюба, уходя из клуба

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов рассказал о последних слова Артёма Дзюбы во время ухода из московского клуба. Нападающий сказал, что обязательно продолжит карьеру и найдёт себе новую команду. Хапов высоко оценил футбольные навыки Дзюбы.

«Дзюба — великолепный футболист, который очень сильно помог «Локомотиву» в самое трудное время. Я всегда это буду говорить, и все это видят и знают. Когда Артём в хорошей форме, он очень полезен. Не знаю, какие у него сейчас мысли, — последний раз, когда мы с ним общались, он сказал, что обязательно будет играть, найдёт команду. Это было когда он уходил [из «Локомотива»]. Может, у него какие-то варианты есть, он выбирает. А то, что это качественный игрок, особенно когда он в хорошем физическом и психологическом состоянии, ни для кого не секрет. Это очень сильный игрок», — приводит слова Хапова «РБ Спорт».