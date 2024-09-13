«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в Казани в матче 8-го тура РПЛ

Самарские "Крылья Советов" в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на выезде обыграли казанский "Рубин" со счётом 2:0. Игра прошла в Казани на стадионе "Ак Барс Арена".

© ФК "Крылья Советов"

Счёт в матче был открыт на 37-й минуте. Пенальти, назначенный за фол в штрафной площади Рустама Ашурматова, реализовал нападающий Бенхамин Гарре. На 42-й минуте преимущество самарцев удвоил Иван Олейников.

Таким образом, "Крылья Советов" набрали 9 очков и вышли на девятое место в турнирной таблице чемпионата России. У "Рубина" в активе осталось 10 очков - казанский клуб занимает восьмое место.