«Торпедо» объявило об уходе колумбийского нападающего

Нападающий Вилинтон Апонса покинул московского «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт автозаводского клуба.

«Футбольный клуб «Торпедо» Москва и 24-летний колумбийский нападающий Вилинтон Апонса договорились о расторжении действующего контракта по соглашению сторон. Апонса принял участие в шести матчах «Торпедо», сделал одну результативную передачу. Вилинтон, удачи в карьере!» — написано в заявлении «Торпедо».

«Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда Олега Кононова набрала 17 очков за девять матчей. На первой строчке располагается тульский «Арсенал», который заработал 19 очков за аналогичное количество игр. В ближайшем туре «Торпедо» сыграет с калининградской «Балтикой» 16 сентября.