«Сочи» подписал контракт с форвардом и отдал его в аренду

Венесуэльский нападающий Дейвид Тегес стал игроком «Сочи». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что футболист подписал четырёхлетний контракт с «Сочи». Текущий сезон 20-летний нападающий проведет в аренде в новороссийском «Черноморце».

«Дейвид Тегес родился 5 февраля 2004 года в городе Барселона в Венесуэле. На родине выступал за клубы «Депортиво Ансоатеги» и «Депортиво Тачира». В составе команды из Сан-Кристобаля становился чемпионом и вице-чемпионом страны», — написано в заявлении «Сочи».

«Сочи» занимает пятое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 14 очков за девять матчей. «Черноморец» располагается на 11-й строчке, заработав 11 очков за аналогичное количество игр.