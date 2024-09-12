«Реал» — это не ПСЖ. Криштиану Роналду — о трансфере Килиана Мбаппе

Известный португальский нападающий Криштиану Роналду высказался о новичке «Реала» Килиане Мбаппе. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» отметил, что давление на Мбаппе в Мадриде гораздо больше, чем было в «ПСЖ». Тем не менее Роналду считает, что у Килиана всё получится в новой команде.

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«Мбаппе? «Реал» Мадрид — это не «ПСЖ», могу вас заверить. Здесь совершенно другое давление. Но я думаю, что у него всё получится», — сказал Роналду в новом видео на своём YouTube-канале.

На данный момент Мбаппе принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.