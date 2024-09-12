Источник: Лисакович продолжит карьеру в «Балтике»

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович перейдёт в «Балтику». Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

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По сведениям источника, белорусский форвард подпишет контракт с клубом из Калининграда на три года.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Виталий Лисакович на правах аренды провёл за «Балтику» 12 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил две голевые передачи. Также на счету нападающего пять игр в Фонбет Кубке России и одна результативная передача.

Напомним, белорусский футболист выступает за «Рубин» с зимы 2022 года — тогда нападающий перешёл из московского «Локомотива». Соглашение футболиста с клубом из Казани рассчитано до 30 июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 1 млн.