«Химки» близки к договоренности с Джикией. Стороны обсуждают двухлетний контракт

«Химки» близки к договорённости с бывшим защитником московского «Спартака» Георгием Джикией. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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«Стороны обсуждают двухлетний контракт. Помимо «Химок», у Джикии был вариант с «Динамо» Махачкала, но защитник отказался от этого варианта», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, 8 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн. Также Джикия выступал за «Локомотив-2», «Химик», «Спартак-Нальчик» и пермский «Амкар».