Тульский «Арсенал» арендовал у «Химок» защитника сборной Беларуси

Защитник сборной Беларуси Захар Волков на правах аренды перешёл из «Химок» в тульский «Арсенал». Об этом сообщает пресс‑служба подмосковного клуба.

Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона‑2024/2025.

Волков выступал за «Химки» на правах аренды из БАТЭ с 2022 года по 2023-й, а после перешёл в российский клуб на полноценной основе. На счету защитника три гола в 55 матчах за подмосковную команду. Также Захар Волков провёл 19 матчей за национальную команду Беларуси и не отметился результативными действиями.

Напомним, тульский «Арсенал» с 19 очками занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. В ближайшем матче команда 16 сентября примет на своём поле екатеринбургский «Урал».